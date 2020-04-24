حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 24 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 24 أبريل 2020، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:





مهنيًا: التصرف مع الآخرين بأدب ولياقة يكسبك المزيد من المصداقية وكسب ثقة الجميع بلا استثناء والتقدم بخطوات ثابتة نحو تحقيق معظم الأهداف.





عاطفيًا: ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق بالكامل، فتكون مجبرًا على مضاعفة بذل جهودك لمعرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك.





صحيًا: أنت عاشق للملذات وتعطي الكثير، لكن صحتك تستحق منك أن تعشق الاهتمام بها.



