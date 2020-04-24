حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 24 أبريل 2020
الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:10 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور قالت:
مهنيًا: يشير القمر الجديد من برجك إلى عمليات ناجحة تكون في مصحلتك على مختلف الصعد، كذلك يحمل إليك وعودًا جريئة وخيارات وحلولًا مهمة جدًّا.. إنه يوم تقدّم.
عاطفيًا: اصغِ إلى وجهة نظر الحبيب فقد تجد أنه على حق، ثق به أكثر ولا تشكك في تصرفاته، فهي قد تصدر منه بعفوية أو من غير قصد.
صحيًا: لا تهمل وضعك الصحي اعتقادًا منك أن الأمر لا يستحق، أنت مخطئ في هذه الناحية.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.