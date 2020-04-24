حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 24 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور قالت:





مهنيًا: يشير القمر الجديد من برجك إلى عمليات ناجحة تكون في مصحلتك على مختلف الصعد، كذلك يحمل إليك وعودًا جريئة وخيارات وحلولًا مهمة جدًّا.. إنه يوم تقدّم.





عاطفيًا: اصغِ إلى وجهة نظر الحبيب فقد تجد أنه على حق، ثق به أكثر ولا تشكك في تصرفاته، فهي قد تصدر منه بعفوية أو من غير قصد.





صحيًا: لا تهمل وضعك الصحي اعتقادًا منك أن الأمر لا يستحق، أنت مخطئ في هذه الناحية.



