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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تعلن عن استراتيجية بـ1.1 مليار دولار لمكافحة كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:21 م
جاستن ترودو
جاستن ترودو
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الخميس، عن استراتيجية للبحوث الطبية بقيمة 1.1 مليار دولار لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقال ترودو، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "كلما فهمنا هذا الفيروس بشكل أفضل وانتشاره وتأثيره على أشخاص مختلفين، كان بإمكاننا مكافحته بشكل أفضل وهزيمته في نهاية المطاف".

وأضاف قائلا: "تتضمن الخطة ثلاثة مكونات: 115 مليون دولار للبحث في اللقاحات والعلاجات التي يتم تطويرها في المستشفيات والجامعات، 662 مليون دولار للتجارب السريرية، 350 مليون دولار لتوسيع الاختبارات والنماذج الخاصة بفيروس كورونا".

كما أعلن رئيس وزراء كندا عن إنشاء فرقة عمل جديدة للمناعة من الفيروس وتركز على اختبارات الدم المستخدمة لتحديد ما إذا كان شخص ما قد تعرض بالفعل للفيروس.

وأوضح أن فرقة العمل ستعمل على تحديد عدد الأشخاص الذين لديهم الفيروس بخلاف أولئك الذين تم اختبارهم بالفعل، وما إذا كان أولئك الذين تعافوا محصنين، وإذا كان الأمر كذلك، إلى متى قد تستمر هذه الحصانة، مشيرا إلى أنه سيتم اختبار مليون كندي كجزء من الدراسة على مدى العامين المقبلين.

وأكد ترودو أن الاختبار أساسي في مكافحة الفيروس، وإن 20 ألف اختبار يجرى كل يوم.

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