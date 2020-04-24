حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 24 أبريل 2020
الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:04 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الدلو قالت:
مهنيًا: يجبرك بعض الأمور المستجدة على أن تعالج مسألة غامضة أو مخفية أو سرية وتصحّح بعض الأوضاع بصورة متكتّمة.
عاطفيًا: تخطّط منذ مدة طويلة وبإتقان لايجاد شيء جديد يلون حياتك العاطفية الرتيبة ويكسبها التشويق والمتعة.
صحيًا: لا تكثر من شرب المياه الغازية في أثناء تناول الطعام، فهي تسبب لك آلامًا في المعدة.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.