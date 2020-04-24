حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 24 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الدلو قالت:





مهنيًا: يجبرك بعض الأمور المستجدة على أن تعالج مسألة غامضة أو مخفية أو سرية وتصحّح بعض الأوضاع بصورة متكتّمة.





عاطفيًا: تخطّط منذ مدة طويلة وبإتقان لايجاد شيء جديد يلون حياتك العاطفية الرتيبة ويكسبها التشويق والمتعة.





صحيًا: لا تكثر من شرب المياه الغازية في أثناء تناول الطعام، فهي تسبب لك آلامًا في المعدة.



