وصول 364 مصريًا من المغرب وأمستردام إلى مطار مرسى علم

استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم، رحلتي مصر للطيران رقم (ms848 ms758) القادمتين من المغرب وأمستردام وعلى متنهما 364 ‪ راكبا مصريا من العالقين هناك بسبب بسبب فيروس كورونا المستجد.وكانت رحلتا مصر للطيران غادرا من مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، متجهتين إلى الدار البيضاء وأمستردام، لإعادة المصريين العالقين هناك، وعادا إلى مرسي علم، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.وتسير وزارة الطيران المدنى، حتى نهاية أبريل الجاري، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.وتأتي قائمة الدول التي سيتم عودة المصريين العالقين، كالآتي: "بيروت - الرياض - واشنطن - كازابلانكا - أمستردام - موسكو - البحرين - بومباي - جوانزو - فرانكفورت - المالديف - واشنطن - جوهانسبرج - بانكوك - كوالالمبور - أثينا - بلجراد - الجزائر - برشلونة - كييف - جاكرتا - أديس أبابا - نيروبي".