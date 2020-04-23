رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«كيف تهزم كورونا؟».. أول كتاب مصري عن ثقافة مواجهة الفيروس

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:16 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
طباعة
صدر حديثا عن سلسلة "إقرأ" بدار المعارف؛ كتاب "كيف تواجه فيروس كورونا؟"، للدكتور محمد فتحى فرج، وهو أول كتاب مصري عن ثقافة مواجهة الفيروس؛ وأحد أوائل المؤلفات باللغة العربية حول الأزمة.

ويتضمن الكتاب بعض الفصول التى تبرز أهمية جهاز المناعة فى حراسة الجسم وإكسابه نوعا من الحصانة ضد مسببات الأمراض المختلفة من خلال آليات متنوعة، وكرَّس المؤلف الفصل الخامس لبيان كيفية حراسة أجهزة المناعة لأجسامنا، أما الفصل السادس فيدور حول المناعة ومسببات الأمراض، ثم يعالج كيفية تنشيط جهاز المناعة فى الفصل السابع من الكتاب من خلال وصايا عامة.

ويوضح المؤلف؛ الفرق بين الاستعداد الذى يولد به الإنسان واستثمار هذا الاستعداد بالتعلم، وأن العلم بتراكمه عبر السنين يتقدم الإنسان وتتطور حياته وحضارته، وحينما نتأمل أعلى ذروة الخلق ويمثلها الإنسان بمقوماته الروحية والعقلية والجسمية والآخر ـ وهو الفيروس ـ يقبع فى القاعدة بل يقف على الأعراف بين حالة الحياة واللاحياة كما يتصوره كثير من العلماء حيث لا يستطيع أن يحيا ويتكاثر بمفرده؛ ولكى يتم هذا لابد من أن يستعين بالخلايا الحية يلوذ بها لكى يستمد منها حياته ويعتمد عليها فى تكاثره.

ويؤكد المؤلف؛ من العجيب أن مقومات هذا المخلوق الوضيع تمكِّنه من أن يتحدى أشرف مخلوقات الله تعالى بل ويمكن أن يقضى عليه إذا فشل فى التعامل معه عن طريق العلم الذى مكنه منه الخالق جل وعلا عن طريق ما حباه من عقل قادر على البحث والكشف عن المنهج العلاجى السديد الذى يمكنه من تحدى هذا الكائن والانتصار عليه بالعلم الذى علمه إياه ربه خالقه وخالق هذا الفيروس، ولعله سباق يشحذ الملكات ويحفز على المزيد من البحث والدرس والتقدم فى مجال العلوم الطبية والطبيعية.

ويتابع المؤلف؛ لهذا، بدلا من أن نلعن فيروس كورونا ينبغى أن نشكره على أنه ضاعف من حماسنا العلمى فى مجال الكشف والطب والعلاج لكى نوقفه ونوقف أمثاله من الكائنات التى توقظ فينا ملكة الفكر وتستحث فينا طاقة التحدى والمجالدة، وهذه هى الوسائل التى تبعث على التطور والتقدم، وهى سنة الله فى خلقه.

ويستطرد المؤلف؛ "المناعة هى أداة الكائن فى معركته فى سبيل البقاء فى الحياة، وإذا أردنا أن ندلل على ذلك فلنا فى مرض نقص المناعة المكتسبة، الذى يعرف اختصارا بمرض الأيدز AIDS أوضحَ مثل. فهذا المرض ـ وقانا الله وإياكم منه ـ يُصيب الإنسان جَرَّاء نقص محدود فى مناعته، يفقِد على إثره القدرة على مقاومة مختلف أنواع مسببات الأمراض، من بكتيرية أو فيروسية أو طُفيْلية، حتى وإن كانت من النوع غير الخطير، فتودى به إلى نهايته المحتومة، وهى الموت".

موضوعات متعلقة

وصول 124 مصريًا عالقًا فى أمستردام إلى مطار مرسى علم

رئيس الوزراء يعلن رسميًا مواعيد حظر التجوال في رمضان

مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات مهمة

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال رمضان بعد تعديل ساعات الحظر

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

«الصحة»: 11 وفاة و232 إصابة جديدة بـ«كورونا»

دبى تفتح المطاعم والمقاهى وتستأنف خدمات النقل العام

نص بيان رئيس الوزراء بشأن مستجدات التعامل مع أزمة كورونا

وصول 124 مصريًا عالقًا فى أمستردام إلى مطار مرسى علم

إنفوجراف

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

image description

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (انفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

اليابان يروج لعقار علاج كورونا رغم تحذير الخبراء الأطباء

دواء جديد يقمع نمو الورم لمرضى سرطان الجلد

ارتفاع انبعاثات ثاني أُكسيد الكربون يضر بقدرة الإنسان على التفكير

منوعات

دعاء استقبال شهر رمضان 2020 - 1441

مدن يابانية تقدم الأقنعة كمكافأة للمتبرعين بالضرائب

أجمل صور رمضان 2020 - 1441

تحميل إمساكية رمضان 2020.. موعد الإمساك والإفطار في مصر (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
مواجهة الوباء.. بالدعاية والأُجراء!
مدحت بشاى
" رمضان " وروعة الحالة النقشبندبة
جمال طه
القيادة العسكرية التركية فى ليبيا تجتاح الساحل الغربى
جلال حمام
هل يتساوى التِبرُ مع التُراب؟
المزيد

الثقافة

«كيف تهزم كورونا؟».. أول كتاب مصري عن ثقافة مواجهة الفيروس

«كتبنا» تحتفل بـ5 سنوات على تأسيسها بـ1750 كتاب ورقي وإلكتروني

أشرف بدير: أقضي العزل في القراءة واستئناف «من دواعي العشق»

وزير الثقافة الفرنسي ينعى المغني كريستوف بعد وفاته بكورونا