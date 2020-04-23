الإمارات: غدًا الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك في دولة الإمارات، أن غدا الجمعة الموافق 24 أبريل 2020 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.وقال وزير العدل الإماراتي، رئيس اللجنة سلطان بن سعيد البادي الظاهري - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - إنه "بعد التحري ومراعـاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، فقد ثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ​وعليه فإن يوم الجمعة الموافق 24 من أبريل 2020 هو غرة شهر رمضان المبارك".