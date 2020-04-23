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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مؤلف «الاختيار»: شخصية المنسى عظيمة شعرت بفراقه فى نهاية المسلسل

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:13 م
باهر دويدار
باهر دويدار
أحلام عبدالرحمن
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قال باهر دويدار مؤلف مسلسل "الاختيار"، إنه بدأ العمل على المسلسل منذ 11 شهرًا، وخاض وقتًا طويلًا في سبيل البحث عن بطولاته وتاريخه وجوانب كثيرة في شخصيته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "شعرت أن أحمد المنسي صاحبى، وفى نهاية المسلسل شعرت أنني أفارق إنسان غالى عليا، وأصبح بيننا ارتباط كبير".

ووجه دويدار الشكر للشئون المعنوية للقوات المسلحة التي ساعدته في كثير من التفاصيل، مؤكدا أن البطل الشهيد أحمد المنسي شخصية استثنائية، مضيفًا: "أي حد يقرأ عنه لازم يتأثر به، لقد كان جميلًا في كل جوانبه الشخصية ويستحق الكثير".

ولفت إلى أن من أصعب المشاهد، كانت علاقته بوالده والتي كانت "شديدة الخصوصية وواجهت إشكالية أن كل مشهد له مسؤولية.. حيث إن المنسى شخصية مهمة".

يعرض مسلسل "الاختيار" طوال شهر رمضان على قناة ON، وهو من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

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