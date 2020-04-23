أحمد رزق ينضم لضحايا «خلى بالك من فيفى»

انضم الفنان أحمد رزق لضحايا برنامج «خلي بالك من فيفي» مع الفنانة فيفي عبده المذاع عبر فضائية «MBC مصر».بداية المقلب كانت مع فرد الأمن الذي يجبر النجوم على المرور من البوابة الإلكترونية بسبب إضاءة اللمبة الحمراء، وطب منه إخبار الفنانة فيفي عبده بوجوده، وهدد بالعودة دون تصوير الحلقة.واستقبلت فيفي عبده، أحمد رزق، وعرفته على الفنانة المغربية زينب عبيد، التي قام بترجمة لهجتها المغربية لفيفي عبده وذلك لكون زوجته مغربية، وكشف من خلال ترجمته أن مدينة "طنجة"، تعد كإسبانيا وتتميز بجمال بناتها.واعتمدت فيفي عبده، في البرنامج على فكرة الكاميرا الخفية، لكن بطريقة مختلفة في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.