أمير كرارة: «الاختيار» لم يكن سهلًا ومصنوع بحب

تحدث النجم أمير كرارة، عن مشاركته في مسلسل "الاختيار" الذى يقدم شخصية الشهيد أحمد المنسى في عمل درامى يوثق حياة البطل في التاريخ، وتعرض قناة ON المسلسل في الـ9 مساء.وقال "كرارة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "لم نجد حاجة أعظم ولا أروع من تجسيد شخصية الشهيد أحمد منسى، وتناول حياته وعبقريته وعلاقته بأصدقائه وزملائه".وأضاف: "يارب العمل يليق بتاريخ البطل أحمد منسى، وهذه التجربة كبيرة جدًا، وده أكتر عمل تعبنا فيه.. وكل الناس وقفت بقلبها واشتغلت بحب".وأوضح أن المسلسل بمثابة ملحمة درامية، مضيفًا: "حصلت على تدريبات صاعقة قبل المشاركة في العمل".وردا على سؤال "ما أصعب مشهد قمت بتجسديه وأثر فيك في المسلسل"، قال كرارة: "مفيش مشهد سهل، وكل المشاهد كانت صعبة.. وإن شاء الله تشوفوا حاجة حلوة".