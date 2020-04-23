إزالة ١٧ حالة تعدِ على أملاك الدولة بدمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار الجهود للتصدى لكافة حالات التعديات على أملاك الدولة والمخالفات، ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها طبقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل ما تم رصده من مخالفات خلال الفترة الراهنة +20+ إلى النيابة العسكرية.وفى سياق متصل، أسفرت حملة اليوم التى جاءت تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وتنفيذ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن دمياط وفارسكور والزرقا وكفر البطيخ ومدينة السرو بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تم إزالة عدد ٣ حالات بناء بالمخالفة بمركز ومدينة فارسكور وعدد ٤ حالات أخرى بمركز ومدينة الزرقا، وبكفر البطيخ تم إزالة ٦ حالات تعدِ على أراضى زراعية وأخرى بالمهد وكذلك حالتى تعدِ على أملاك الدولة تابعة لجهتى الولاية الرى والوحده المحلية، هذا بالإضافة إلى إزالة حالة بناء بالمخالفة بمركز ومدينة دمياط، كما تم تلقى عدد ٥ طلبات للتصالح فى مخالفات البناء من قبل المواطنين بمدينة السرو.وأوضحت محافظ دمياط أنه تم تحقيق نسبة بلغت ٧٢٪ من المستهدف تنفيذه من إزالات تتعلق بتلك المخالفات، بإجمالى ١٢٦ حالة على مساحة ١٩٨٧٨ متر مربع، مشيدة بجهود أجهزة المحافظة لإتمام تلك المهام على الوجه الأكمل.