العراق يتوقع استمرار تدني أسعار النفط في السوق العالمية لنهاية العام

صرح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، مساء اليوم الخميس، بأنه يتوقع أن أسعار النفط الخام الحالية ستبقى متدنية إلى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن يصل برميل النفط إلى أكثر من 50 دولارا.وقال في مقابلة مع قناة السومرية التلفزيونية: "توقعاتنا عندما تبدأ عمليات تخفيض الانتاج ابتداء من الأول من الشهر المقبل فإن الاسعار مع الزمن ستتحسن مع عودة الحياة الاقتصادية وعودة المصانع للعمل".وتابع: "العراق ملتزم بقرار تخفيض الإنتاج لمنظمة أوبك وحلفائها الشهر المقبل".وأضاف: "توقعاتنا أن (إنتاج) النفط الأمريكي سينخفض بمعدل مليوني برميل يوميا ابتداء من الشهر المقبل مع تطبيق قرار منظمة أوبك وحلفائها لقرار التخفيض".وذكر: "أن العراق تبادل مراسلات مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق للدخول في مفاوضات بشأن تخفيض كلف الانتاج والموازنات وإعادة النظر بخطط تطوير الحقوق النفطية"، لافتا إلى أن الشركات النفطية الأجنبية تقدر أوضاع الأسواق "ونحن سنعمل سويا معهم لتقليل الضرر ولدينا رسائل طمأنة بين الشركات للسير في هذه المفاوضات".