نقيب الجزارين: هناك ارتفاع محدود فى أسعار اللحوم

أكد يوسف البسومي نقيب الجزارين، أن هناك ارتفاع محدود في أسعار اللحوم، حيث تراوح سعر كيلو الكندوز المشفي بين ١٤٠ إلى ١٦٠ جنيها، فيما زادت اللحوم البلدية ٢٠٪ وسعر الكيلو وزن قائم ٥٧ و٥٨ جنيها للكيلو الكندوز البقري و٥٢ جنيها للجاموسي وزن قائم، موضحا أن لحوم الضأن البلدية متوفرة بأسعار ١٢٠ و١٣٠ جنيها للكيلو البلدي.وقال «البسومي» في تصريح لـ«الدستور»، إنه لابد من أن تطرح الدولة ممثلة في جهاز الخدمة الوطنية ووزارتي التموين والزراعة لحوما بأسعار مخفضة في الأسواق حتى لا ترتفع الأسعار.