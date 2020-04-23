إستونيا تلمح لتمديد قيود مكافحة كورونا أسبوعين

تعتزم حكومة إستونيا تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، التي من المقرر أن تنتهي في أول مايو المقبل، وذلك لمدة أسبوعين آخرين.وقال رئيس الوزراء يوري راتاس اليوم الخميس، إن القرار بشأن مدة التمديد الدقيقة سيتم اتخاذه في وقت لاحق هذا الأسبوع.وأضاف: "نريد أن نعود إلى الحياة الطبيعية، ولكن ثمن التسرع في هذه الأشياء يمكن أن يكون مرتفعًا للغاية".وجاءت تعليقات راتاس بعد يوم واحد من قرار فريق أزمة فيروس كورونا في البلاد طرح "خطة استراتيجية للخروج من الأزمة" للمناقشة الأسبوع المقبل.وأعلنت إستونيا حتى الآن عن 1592 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة.