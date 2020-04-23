بكري: قرارات الحكومة الخاصة برمضان جاءت في اللحظة الحاسمة

وصف الإعلامي مصطفى بكري، القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، والتي تخص شهر رمضان المبارك، بأنها جاءت في اللحظة الحاسمة.وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تلك القرارات جاءت في إطار الحرص على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.ولفت بكري، إلى أن الحظر خلال شهر رمضان يبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا مع وجود عودة تدريجية للحياة الطبيعية مع استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وتابع بكري، أنه سيتم إعادة تقديم بعض الخدمات مثل العمل بالخدمات المهمة مثل الشهر العقاري وجلسات المحاكم خاصة فيما يتعلق بإعلام الوراثة مع السماح بترخيص المركبات الجديدة والسماح للمطاعم بخدمات الدليفري طوال الأسبوع، مع تحديد مواعيد امتحانات الثانوية العامة والجامعات خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.