بغداد: وصول 293 عراقيًا قادمًا من القاهرة ضمن رحلة استثنائية
الخميس 23/أبريل/2020 - 09:41 م
أ ش أطباعة
أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الخميس وصول رحلة استثنائية قادمة من مطار القاهرة إلى مطار بغداد الدولي والخاصة بإجلاء المواطنين العراقين العالقين.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن الرحلة الاستثنائية الـ12 والقادمة من القاهرة كانت تقل 293 مواطنًا عراقيًا.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن الرحلة الاستثنائية الـ12 والقادمة من القاهرة كانت تقل 293 مواطنًا عراقيًا.