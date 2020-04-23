بغداد: وصول 293 عراقيًا قادمًا من القاهرة ضمن رحلة استثنائية

أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الخميس وصول رحلة استثنائية قادمة من مطار القاهرة إلى مطار بغداد الدولي والخاصة بإجلاء المواطنين العراقين العالقين.وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن الرحلة الاستثنائية الـ12 والقادمة من القاهرة كانت تقل 293 مواطنًا عراقيًا.