ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

مع دخول شهر رمضان الكريم، تذيع جميع القنوات والإذاعات واحدة من اهم وافضل الابتهالا الدينية، بصوت المنشد سيد النقشبندي، وأبرزها ابتهال "مولاي إني بباك " كلمات الشاعر عبدالفتاح مصطفى، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

كان الشيخ سيد النقشبندي واحدًا من أهم وأبرز المنشدين والقراء، وقد تم استدعاؤه في جنازة والد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما أنشد في فرح نجلة الرئيس السادات، وصادف أثناء حفل الزفاف وجود الملحن بليغ حمدي، وعلى سبيل المزاح، قال السادات : "احبسوا النقشبندي وبليغ لحد ما يطلعوا بحاجة" .

ويذكر الإذاعي الكبير وجدي الحكيم عن تلك الواقعة في أحد اللقاءات الإعلامية، أن السادات قال لبليغ :"عايز اسمعك مع النقشبندي"، ووجه تكليف للحكيم بفتح أحد الاستوديوهات الإذاعية لهما، إلا ان موافقة النقشبندي جاءت على استحياء، نتيجة شعوره بالحرج من الرئيس السادات.

ويقول الحكيم :" تحدث معي النقشبندي انه مينفعش أنشد على ألحان بليغ فهي ألحان راقصة، فالنقشبندي تعود على الابتهال بما يعرفه من المقامات الموسيقية دون وجود لحن، وكان يرى أن الألحان ستفسد الخشوع المصاحب للابتهال، ووصف الابتهال المصاحب للموسيقي بانه غناء".

ورغم محاولات النقشبندي الاعتذار أكثر من مرة للحكيم، بأن يعتذر لبليغ عن عدم العمل معه، إلا أنه أقنعه بأن يستمع للحن أولا وبعدها يقرر إن كان سيكمل اللحن أم لا، على أن يكون بينهما إشارة يعرف منها الحكيم رأى النقشبندى فى اللحن.

ويكمل الحكيم :"اتفقنا على إشارة عقب الذهاب إلى الاستوديو، وإذا خلع النقشبندي عمامته فهي إشارة على إعجابه باللحن، واذا وجدت العمامة كما هي، فهذا معناه ان اللحن لا يعجبه، لأتعلل بوجود عطل في الأستوديو ويتم وقف العمل".

الطريف في الامر أن بعد دقائق دخل الحكيم للاستوديو ليجد النقشبندي دون العمامة والجبة والقفطان ومبتسم بشدة قائلًا: "الواد بليغ ده جن" ليخرج إلي النور واحدة من اعظم الابتهالات الدينية التي ما نزال نستمتع بالاستماع لها وهي" مولاي إني بباك قد بسطت يدي".