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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 24 أبريل 2020

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:35 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تحاول أن تعتمد طريقة وأسلوبًا جديدًا في العمل يساعدك على إنجاز مهامك في وقتها، فيقدر القيمون ذلك ويمنحونك المزيد من ثقتهم.
عاطفيًا: راقب تصرفاتك جيدًا فأنت تدرك أنك تزعج الحبيب، فحاول أن تعيد النظر اليوم في طبيعة علاقتك به.
صحيًا: من الصحي والمفيد ممارسة المشي أو الركض أو اتباع نظام غذائي مدروس جيدًا.

الثور
مهنيًا: يشير القمر الجديد من برجك إلى عمليات ناجحة تكون في مصحلتك على مختلف الصعد، كذلك يحمل إليك وعودًا جريئة وخيارات وحلولًا مهمة جدًّا. إنه يوم تقدّم.
عاطفيًا: اصغِ إلى وجهة نظر الحبيب فقد تجد أنه على حق، ثق به أكثر ولا تشكك في تصرفاته، فهي قد تصدر منه بعفوية أو من غير قصد.
صحيًا: لا تهمل وضعك الصحي اعتقادًا منك أن الأمر لا يستحق، أنت مخطئ في هذه الناحية.

الجوزاء
مهنيًا: التصرف مع الآخرين بأدب ولياقة يكسبك المزيد من المصداقية وكسب ثقة الجميع بلا استثناء والتقدم بخطوات ثابتة نحو تحقيق معظم الأهداف.
عاطفيًا: ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق بالكامل، فتكون مجبرًا على مضاعفة بذل جهودك لمعرفة الاسباب الكامنة وراء ذلك.
صحيًا: أنت عاشق للملذات وتعطي الكثير، لكن صحتك تستحق منك أن تعشق الاهتمام بها.

السرطان
مهنيًا: تعقد اتفاقًا له علاقة بالجمال والفن والذوق، وتلزم عملك وواجباتك ولا تكون كثير التذمر، وتخفف من مطالبك التعجيزية نوعًا ما.
عاطفيًا:عليك أن تعرف كيف تتأقلم مع طباع الحبيب إن أردت الاستمرار في العلاقة الناجحة معه إلى أجل غير مسمى.
صحيًا: تشتهر في محيطك بحبك لممارسة الرياضة وتستمر في هذا الاتجاه وتشجع الآخرين على التمثل بك.

الأسد
مهنيًا: تحاصرك مشكلة قانونية، وتدرس بعض الظروف والأوضاع التي تجبرك على قبول بعض التصرفات من دون اعتراض.
عاطفيًا: العصبية لن تفيدك مع الشريك، والطباع الحادّة نتيجتها توتر العلاقة بينكما وخلافات ربما تتفاقم وتصلان إلى اتخاذ قرار مؤسف جدًا.
صحيًا: تبدو قلقًا بعض الشيء جرّاء عوارض صحية مفاجئة أثرت في نفسيتك.

العذراء
مهنيًا: تخطّط لمشروع فكري أو إبداعي جديد ويحمل هذا اليوم أخبارًا طيبة وتجارب غنية، كما إرادتك القويّة وإصرارك على النجاح يسهمان في تمكّنك من رفع مستوى التحدي.
عاطفيًا: حاول حل الإشكالات مع الحبيب بموضوعيه فقد تصل معه إلى النتيجة المرضية التي تعيد العلاقة بينكما إلى أفضل مما كانت عليه سابقًا.
صحيًا: لا توفّر مخزون الطاقة الكبير الذي تتمتع به لاستعادة نشاطك وحيويتك المعهودتين.

الميزان
مهنيًا: يوم جميل لأنك تخرج من دائرة التحفّظ والقوقعة، وتطلّ على الحياة بروح رياضية عالية.
عاطفيًا: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى القيام بخطوات سريعة لمعالجة الأمر.
صحيًا: خطرعطل في الأوردة الدموية للنخاع، انتبه في أثناء قيادة السيارة.

#العقرب
مهنيًا: أجواء العمل الجيّدة ضرورية، ذلك بهدف التمكّن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح، ولا تلتفت إلى من يحاولون وضع العصي في الدواليب.
عاطفيًا: لا تعامل الشريك بجفاء، فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما وخصوصًا بعد الأجواء الإيجابية السائدة حاليًا، فاستفد من ذلك قدر المستطاع.
صحيًا: أنت معرّض للأزمات القلبية وارتفاع الضغط بسبب عصبيتك وقلقك، وأنت ليس من النوع الذي يهتم بصحته.

القوس
مهنيًا: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذانًا صاغية.
عاطفيًا: الوحدة سلاح قاتل، لكنك تتخطاها بمساعدة بعض الأصدقاء، وتظهر النتائج سريعًا من خلال اصطحاب الشريك في رحلة شهر عسل جديد.
صحيًا: لا مشاكل صحية عمومًا هذا اليوم، وهذا دليل عافية فاطمئن.

الجدي
مهنيا: يركز هذا اليوم على شراكة لك أو علاقة، حاول أن توظف أموالك في استثمارات مناسبة.
عاطفيًا: محاولات الشريك للسيطرة عليك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتنعًا بما يقدمه من اقتراحات، فكن حذرًا.
صحيًا: تجنب التنقلات العملية غير الضرورية المتعبة أكثر مما هي مفيدة.

الدلو
مهنيًا: يجبرك بعض الأمور المستجدة على أن تعالج مسألة غامضة أو مخفية أو سرية وتصحّح بعض الأوضاع بصورة متكتّمة.
عاطفيًا: تخطّط منذ مدة طويلة وبإتقان لايجاد شيء جديد يلون حياتك العاطفية الرتيبة ويكسبها التشويق والمتعة.
صحيًا: لا تكثر من شرب المياه الغازية في أثناء تناول الطعام، فهي تسبب لك آلامًا في المعدة.

الحوت
مهنيًا: أنجز عملك بهدوء ولا تقصّر في واجباتك، قد تحتاج إلى قسط أكبر من السكينة فحاول أن تجدها وتغرف منها لأنّها سلاح قويّ وفعّال.
عاطفيًا: أدعوك إلى معاملة الحبيب بلطف ونعومة وهدوء، بعد برودة اللقاءات الأخيرة، من يدري كيف ستكون ردة فعله.
صحيًا: يخشى مشاكل في الجهاز العصبي، وتوعكات غير مؤلمة قد تتطور بشكل سلبي بدون استرعاء الانتباه.

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