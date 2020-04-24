حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 24 أبريل 2020

قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:الحملمهنيًا: تحاول أن تعتمد طريقة وأسلوبًا جديدًا في العمل يساعدك على إنجاز مهامك في وقتها، فيقدر القيمون ذلك ويمنحونك المزيد من ثقتهم.عاطفيًا: راقب تصرفاتك جيدًا فأنت تدرك أنك تزعج الحبيب، فحاول أن تعيد النظر اليوم في طبيعة علاقتك به.صحيًا: من الصحي والمفيد ممارسة المشي أو الركض أو اتباع نظام غذائي مدروس جيدًا.الثورمهنيًا: يشير القمر الجديد من برجك إلى عمليات ناجحة تكون في مصحلتك على مختلف الصعد، كذلك يحمل إليك وعودًا جريئة وخيارات وحلولًا مهمة جدًّا. إنه يوم تقدّم.عاطفيًا: اصغِ إلى وجهة نظر الحبيب فقد تجد أنه على حق، ثق به أكثر ولا تشكك في تصرفاته، فهي قد تصدر منه بعفوية أو من غير قصد.صحيًا: لا تهمل وضعك الصحي اعتقادًا منك أن الأمر لا يستحق، أنت مخطئ في هذه الناحية.الجوزاءمهنيًا: التصرف مع الآخرين بأدب ولياقة يكسبك المزيد من المصداقية وكسب ثقة الجميع بلا استثناء والتقدم بخطوات ثابتة نحو تحقيق معظم الأهداف.عاطفيًا: ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق بالكامل، فتكون مجبرًا على مضاعفة بذل جهودك لمعرفة الاسباب الكامنة وراء ذلك.صحيًا: أنت عاشق للملذات وتعطي الكثير، لكن صحتك تستحق منك أن تعشق الاهتمام بها.السرطانمهنيًا: تعقد اتفاقًا له علاقة بالجمال والفن والذوق، وتلزم عملك وواجباتك ولا تكون كثير التذمر، وتخفف من مطالبك التعجيزية نوعًا ما.عاطفيًا:عليك أن تعرف كيف تتأقلم مع طباع الحبيب إن أردت الاستمرار في العلاقة الناجحة معه إلى أجل غير مسمى.صحيًا: تشتهر في محيطك بحبك لممارسة الرياضة وتستمر في هذا الاتجاه وتشجع الآخرين على التمثل بك.الأسدمهنيًا: تحاصرك مشكلة قانونية، وتدرس بعض الظروف والأوضاع التي تجبرك على قبول بعض التصرفات من دون اعتراض.عاطفيًا: العصبية لن تفيدك مع الشريك، والطباع الحادّة نتيجتها توتر العلاقة بينكما وخلافات ربما تتفاقم وتصلان إلى اتخاذ قرار مؤسف جدًا.صحيًا: تبدو قلقًا بعض الشيء جرّاء عوارض صحية مفاجئة أثرت في نفسيتك.العذراءمهنيًا: تخطّط لمشروع فكري أو إبداعي جديد ويحمل هذا اليوم أخبارًا طيبة وتجارب غنية، كما إرادتك القويّة وإصرارك على النجاح يسهمان في تمكّنك من رفع مستوى التحدي.عاطفيًا: حاول حل الإشكالات مع الحبيب بموضوعيه فقد تصل معه إلى النتيجة المرضية التي تعيد العلاقة بينكما إلى أفضل مما كانت عليه سابقًا.صحيًا: لا توفّر مخزون الطاقة الكبير الذي تتمتع به لاستعادة نشاطك وحيويتك المعهودتين.الميزانمهنيًا: يوم جميل لأنك تخرج من دائرة التحفّظ والقوقعة، وتطلّ على الحياة بروح رياضية عالية.عاطفيًا: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى القيام بخطوات سريعة لمعالجة الأمر.صحيًا: خطرعطل في الأوردة الدموية للنخاع، انتبه في أثناء قيادة السيارة.#العقربمهنيًا: أجواء العمل الجيّدة ضرورية، ذلك بهدف التمكّن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح، ولا تلتفت إلى من يحاولون وضع العصي في الدواليب.عاطفيًا: لا تعامل الشريك بجفاء، فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما وخصوصًا بعد الأجواء الإيجابية السائدة حاليًا، فاستفد من ذلك قدر المستطاع.صحيًا: أنت معرّض للأزمات القلبية وارتفاع الضغط بسبب عصبيتك وقلقك، وأنت ليس من النوع الذي يهتم بصحته.القوسمهنيًا: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذانًا صاغية.عاطفيًا: الوحدة سلاح قاتل، لكنك تتخطاها بمساعدة بعض الأصدقاء، وتظهر النتائج سريعًا من خلال اصطحاب الشريك في رحلة شهر عسل جديد.صحيًا: لا مشاكل صحية عمومًا هذا اليوم، وهذا دليل عافية فاطمئن.الجديمهنيا: يركز هذا اليوم على شراكة لك أو علاقة، حاول أن توظف أموالك في استثمارات مناسبة.عاطفيًا: محاولات الشريك للسيطرة عليك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتنعًا بما يقدمه من اقتراحات، فكن حذرًا.صحيًا: تجنب التنقلات العملية غير الضرورية المتعبة أكثر مما هي مفيدة.الدلومهنيًا: يجبرك بعض الأمور المستجدة على أن تعالج مسألة غامضة أو مخفية أو سرية وتصحّح بعض الأوضاع بصورة متكتّمة.عاطفيًا: تخطّط منذ مدة طويلة وبإتقان لايجاد شيء جديد يلون حياتك العاطفية الرتيبة ويكسبها التشويق والمتعة.صحيًا: لا تكثر من شرب المياه الغازية في أثناء تناول الطعام، فهي تسبب لك آلامًا في المعدة.الحوتمهنيًا: أنجز عملك بهدوء ولا تقصّر في واجباتك، قد تحتاج إلى قسط أكبر من السكينة فحاول أن تجدها وتغرف منها لأنّها سلاح قويّ وفعّال.عاطفيًا: أدعوك إلى معاملة الحبيب بلطف ونعومة وهدوء، بعد برودة اللقاءات الأخيرة، من يدري كيف ستكون ردة فعله.صحيًا: يخشى مشاكل في الجهاز العصبي، وتوعكات غير مؤلمة قد تتطور بشكل سلبي بدون استرعاء الانتباه.