انتهاء تصوير «الحارث» في مدينة الإنتاج الإعلامي

انتهى فريق عمل الفيلم السينمائي "الحارث" من التصوير بقيادة المخرج محمد نادر، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين مثل أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأسماء جلال، وعلى الطيب وعمرو عبد الجليل وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء ومحمود الليثي ورشدي الشامي ونهي عابدين وشريف البرداويلي وعارفة عبد الرسول.يشار إلى أن الفيلم تم تصويره في عدد من المناطق منها واحة سيوة والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى، ودخل الفيلم حاليا مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه تجاريا بعد انتهاء أزمة كورونا، وهو من إنتاج شركة سكوب تم تدشينها منذ عدة أشهر وهي مملوكة للمنتج عماد سيد أحمد.