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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مستقبل وطن» يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بحلول شهر رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:37 م
السيسي
السيسي
اشرف لاشين
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هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم، بحلول شهر رمضان المبارك؛ شهر القرآن والرحمة والغفران، أعاده الله على أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال رشاد، في نص التهنئة: "أدعوا الله عز وجل أن يعينكم على الطاعة، ويتقبل منكم الصيام وصالح الأعمال، وأن يغفر الذنوب، وأن يعتق رقابنا جميعًا من النيران، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء".

وأضاف: "تفائلوا بالخير وأعلنوا الصلح مع الله وتضرعوا إليه بالدعاء من أجل أن يزيل الغمة التي حلقت ببلادنا وبالبشرية جمعاء.. اجعلوا من بيوتكم مساجد مع أولادكم وأزواجكم وأخلصوا في الدعاء وأعمال البر والخير، لعل الله يتقبل منا وأن يحفظ بلادنا".

وأشار رشاد، إلى ضرورة اغتنام هذه الأيام المباركات في تعزيز التلاحم والتكاتف المجتمعي بين كافة أطياف الشعب، خاصة أنه يأتي بالتزامن مع ما تشهده بلادنا من أزمة وباء كورونا المستجد، مؤكدًا أن مصر تقوم بجهود جبارة للتغلب على تداعيات الأزمة ويتبقى علينا جميعًا الالتزام بتوجيهات وقرارات الحكومة.

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