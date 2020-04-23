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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف أسيوط يستأنف اجتماعه الأسبوعى بدون حضور الثلاثاء المقبل

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:59 م
الأنبا يؤانس
الأنبا يؤانس
تريزة شنودة
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يستأنف الأنبا يؤانس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، اجتماعه العام الأسبوعي بمقر المطرانية بدون حضور من شعب الأقباط، بهدف الحد من التجمعات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بعد توقف لمدة أسبوعين فترة أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، والتي تأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.

وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، ففيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.

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