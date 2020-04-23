دبي تفتح المطاعم والمقاهي وتستأنف خدمات النقل العام

ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي بالإمارات اليوم، أنه تقرر فتح مراكز التسوق والمحلات التجارية اعتبارا من الساعة 12 ظهرا وحتى العاشرة مساء اعتبارا من غد الجمعة مع مراعاة الدخول بنسبة 30 بالمئة من الطاقة الاستيعابية.وأضاف المكتب في بيان أن حكومة دبي قررت السماح للمقاهي والمطاعم بمعاودة نشاطها مع مراعاة استقبال 30 % من إجمالي الطاقة الاستيعابية، كما تقرر استئناف خدمات النقل العام ومنها قطارات الأنفاق اعتبارا من 26 أبريل.