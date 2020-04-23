تراجع الطلب على الطاقة فى البرازيل بسبب كورونا

قال وزير الطاقة البرازيلي بينتو ألبوكريك للصحفيين اليوم الخميس، إن الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) أدت إلى تراجع حاد في الطلب على الوقود والكهرباء في البرازيل.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول، إن التراجع في الطلب على الطاقة يعادل إجمالي استهلاك الطاقة في المنطقة الجنوبية من البلاد بأكملها، مضيفا أن الحكومة تدرس سبل دعم شركات توزيع الطاقة ماليا.وأشار الوزير إلى أن شركة النفط البرازيلية المملوكة للدولة خفضت بالفعل إنتاجها من النفط الخام، لكنها لا تعتزم أي خفض جديد للإنتاج.وكانت البرازيل أجلت طرح مزايدات للتنقيب عن النفط والغاز، بسبب حالة الغموض التي تحيط بالأسواق نتيجة تداعيات أزمة كورونا.في الوقت نفسه، فإن الحكومة مازالت تستهدف تعزيز رأسمال شركة الكهرباء إلتروبراس ولكن لن يكون ذلك خلال العام الحالي.وتتوقع الوزارة تمرير القانون اللازم لتنفيذ الخطة في البرلمان البرازيلي.