ارتفاع إصابات كورونا فى المغرب لـ 3568 حالة و155 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الخميس، عن تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في المملكة إلى 3568 حالة.وأوضحت وزارة الصحة، في بيان صحفي، أنها سجلت أيضا 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 155 حالة.وأشار بيان الصحة المغربية، إلى أنها سجلت 39 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 456 حالة.ودعت الوزارة المواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بكل وطنية ومسئولية.