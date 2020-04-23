أسقف كنائس شبرا الشمالية يخصص رسالة روحية يومية للأقباط

بدأ الأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية، توجيه رسالة يومية للأقباط عبر صفحة الإيبارشية، لدعم التواصل معهم عقب قرار تعليق الصلوات للحد من التجمعات.وقال في رسالته اليوم: "تصامُّوا عن أي أحد يكلِّمكم، وعن شيء آخر غير يسوع المسيح، الذي قام حقًّا من بين الأموات".وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، والتي تأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، ففيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.