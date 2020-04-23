اكتشاف أول إصابتين بكورونا فى مركز للاجئين بالدنمارك

اكتشف، اليوم الخميس، أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مركز لطالبي اللجوء في الدنمارك.ونقلت وكالة الأنباء الدنماركية "ريتساو" عن إدارة شئون الأجانب، اليوم، أن اثنين من المقيمين بالمركز، الذي لم يتم تحديده، خضعا لفحوص كورونا، وجاءت النتيجة إيجابية، مشيرة إلى أن الاثنين يقيمان في الدنمارك منذ فترة طويلة.ولم تفصح إدارة شئون المهاجرين عن اسم المركز، حتى لا يتم تحديد هوية المصابين الاثنين.وحسب الوكالة، يوجد في الدنمارك 14 مركزا للاجئين، تضم 2500 من المتقدمين بطلبات لجوء.ومنذ بداية أزمة كورونا، اتخذت عدة مراكز سلسلة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، منها حظر الزيارات وعدم السماح بمقابلات بين النزلاء.