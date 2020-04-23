مصطفى بكرى: مصر وجهت 3 رسائل من خلال المشروعات الكبيرة المنجزة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات المهمة والاحتفال بخروج ماكينة الحفر العملاقة شرق قناة السويس بعد الانتهاء من حفر ٦ أنفاق لتربط سيناء بالوادي، إنجاز كبير، كما أن الرئيس تحدث بتعبير حقيقي عن الإنجازات التي تحققت.وأضاف بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر توجه من خلال الإنجازات الكبيرة عدة رسائل مهمة، الأولى أن مصر تواصل إتمام مشروعاتها العملاقة في الوقت الذي تواجه فيه تداعيات وباء كورونا، أي أنها تتحرك على مسارين، حماية أرواح مواطنيها، والاستمرار في الخطط الاقتصادية والتنموية للدولة.وأردف: الرسالة الثانية أن مصر لديها خبرة عظيمة بجحافل من المهندسين والاستشاريين واليد العاملة تحت إشراف وإدارة شركات مصرية عملاقة في حفر الأنفاق برا وبحرا، وبدعم قوي من قواتنا المسلحة من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.وأوضح أن الرسالة الثالثة تتمثل في هذا الرد الحاسم على من يروجون المعلومات الكاذبة حول سيناء، ومزاعم صفقة القرن، ومن يطلقون دعوات أسيادهم لعزل سيناء عن الوطن الأم، فلا تفريط في سيناء الغالية، ومصر تحتضن هذا الجزء الغالي من تراب الوطن، بدليل ما قاله الرئيس أننا أنفقنا ٦٠٠ مليار جنيه علي تنمية سيناء، مشير إلى أن هذه الرسائل تدعونا مجددا لأن نفتخر بمصر ومصريتنا.