رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مصطفى بكرى: مصر وجهت 3 رسائل من خلال المشروعات الكبيرة المنجزة

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:40 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات المهمة والاحتفال بخروج ماكينة الحفر العملاقة شرق قناة السويس بعد الانتهاء من حفر ٦ أنفاق لتربط سيناء بالوادي، إنجاز كبير، كما أن الرئيس تحدث بتعبير حقيقي عن الإنجازات التي تحققت.

وأضاف بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر توجه من خلال الإنجازات الكبيرة عدة رسائل مهمة، الأولى أن مصر تواصل إتمام مشروعاتها العملاقة في الوقت الذي تواجه فيه تداعيات وباء كورونا، أي أنها تتحرك على مسارين، حماية أرواح مواطنيها، والاستمرار في الخطط الاقتصادية والتنموية للدولة.

وأردف: الرسالة الثانية أن مصر لديها خبرة عظيمة بجحافل من المهندسين والاستشاريين واليد العاملة تحت إشراف وإدارة شركات مصرية عملاقة في حفر الأنفاق برا وبحرا، وبدعم قوي من قواتنا المسلحة من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح أن الرسالة الثالثة تتمثل في هذا الرد الحاسم على من يروجون المعلومات الكاذبة حول سيناء، ومزاعم صفقة القرن، ومن يطلقون دعوات أسيادهم لعزل سيناء عن الوطن الأم، فلا تفريط في سيناء الغالية، ومصر تحتضن هذا الجزء الغالي من تراب الوطن، بدليل ما قاله الرئيس أننا أنفقنا ٦٠٠ مليار جنيه علي تنمية سيناء، مشير إلى أن هذه الرسائل تدعونا مجددا لأن نفتخر بمصر ومصريتنا.

موضوعات متعلقة

المفتى: صلاة التراويح تؤدى فى البيت ولا يجوز إقامة جماعات بأفنية المنازل

«الوزراء» يعلن عن مواعيد صرف المرحلة الثانية من منحة الـ500 جنيه

«تخفيف الحظر».. أهم قرارات رئيس الوزراء اليوم

رئيس الوزراء يعلن رسميًا مواعيد حظر التجوال في رمضان

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

«الصحة»: 11 وفاة و232 إصابة جديدة بـ«كورونا»

نص بيان رئيس الوزراء بشأن مستجدات التعامل مع أزمة كورونا

رئيس الوزراء يعلن رسميًا مواعيد حظر التجوال في رمضان

رئيس الوزراء: عودة الحياة تدريجيًا بعد عيد الفطر

إنفوجراف

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

image description

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (انفوجراف)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

«حلو بس» برنامج أطفال جديد على Dmc في رمضان

الصحة

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

اليابان يروج لعقار علاج كورونا رغم تحذير الخبراء الأطباء

دواء جديد يقمع نمو الورم لمرضى سرطان الجلد

ارتفاع انبعاثات ثاني أُكسيد الكربون يضر بقدرة الإنسان على التفكير

منوعات

دعاء استقبال شهر رمضان 2020 - 1441

مدن يابانية تقدم الأقنعة كمكافأة للمتبرعين بالضرائب

أجمل صور رمضان 2020 - 1441

تحميل إمساكية رمضان 2020.. موعد الإمساك والإفطار في مصر (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
مواجهة الوباء.. بالدعاية والأُجراء!
مدحت بشاى
" رمضان " وروعة الحالة النقشبندبة
جمال طه
القيادة العسكرية التركية فى ليبيا تجتاح الساحل الغربى
جلال حمام
هل يتساوى التِبرُ مع التُراب؟
المزيد

الثقافة

«كتبنا» تحتفل بـ5 سنوات على تأسيسها بـ1750 كتاب ورقي وإلكتروني

أشرف بدير: أقضي العزل في القراءة واستئناف «من دواعي العشق»

وزير الثقافة الفرنسي ينعى المغني كريستوف بعد وفاته بكورونا

ورشة كتابة إبداعية مع يوسف رخا.. أول مايو