إيطاليا: «تقدم عظيم» للاتحاد الأوروبي في المواجهة الاقتصادية لكورونا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جيسيبي كونتي، اليوم الخميس، إن قادة الاتحاد الأوروبي أحرزوا "تقدما عظيما" صوب استجابة اقتصادية مقبولة لأزمة فيروس كورونا.وقال كونتي عقب مؤتمر بالفيديو لزعماء دول الاتحاد إن "صندوقا للتعافي الاقتصادي" ستقيمه المفوضية الأوروبية يجب أن يكون كبيرا بما يسمح للدول الأشد تضررا من جراء الجائحة "بحماية نسيجها الاجتماعي والاقتصادي".وتابع: "حققنا تقدما عظيما، لم يكن متصورا قبل أسابيع قليلة."