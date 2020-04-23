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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«دستور جديد».. البرلمان الليبي يصدر 7 قرارات لحل الصراع في البلاد

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:34 م
المستشار عقيلة صالح
المستشار عقيلة صالح
عبير سليم
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طرح رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، مبادرة جديدة لإعادة إرجاع ليبيا إلى سابق عهدها، ووقف الخلاف القائم داخلها، عبر مقترحات محددة سلفًا.

وقال "عقيلة" في كلمة مسجلة له منذ دقائق: "سعينا منذ مباشرتنا لمهامنا كسطلة تشريعية منتخبة إلى تقديم مقترحات لحل الأزمة ووقف الصراع، من أجل مصلحة كل الليبيين، ولم يكن من الممكن أن يسمح للجماعات الإرهابية الاستيلاء على المدن والقرى واستمرار التحكم فيها وابتزاز الدولة تحت تهديد السلاح".

وأضاف عقيلة: "نؤكد ضرورة عودة القوى الاجتماعية لتتولى اختيار من يعيد لهذا الوطن كرامته واستقراره، واختيار قياداته الوطنية التي تساعد في حل الأزمة وبناء دولة قادرة على البقاء والاستمرار".

وفي سياق ذلك، أصدر رئيس البرلمان عدة قرارات وهي كالآتي:

- يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة اختيار من يمثله في المجلس الرئاسي، بالتوافق أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة

- يكلف المجلس الرئاسي رئيس الوزراء ونوابه، بتشكيل حكومة تنال الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اتخاذ القرارات.

- بعد تشكيل المجلس الرئاسي يتم تشكيل لجان من الخبراء والمثقفين، لكتابة دستور ليبيا الجديد.

- القوات المسلحة الليبية تقوم بحفظ الأمن في البلاد والدفاع عنه.

- ستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب آخر جديد

- الاقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي لا يختار منه رئيس الوزراء.

- لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسية الدولة في اول انتخابات رئاسية.

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