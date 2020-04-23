وزير الخارجية الأمريكى يهنئ المسلمين بمناسبة رمضان

قدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التهاني للمسلمين في الولايات المتحدة والعالم بمناسبة شهر رمضان.وحث بومبيو في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- وأوردتها قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الخميس- جميع الحكومات والمجتمعات على استغلال هذا الوقت للتركيز على الخدمة والوحدة مع مراعاة صحة وسلامة الأشخاص الأكثر ضعفا وتهميشا، بينما تتم مواصلة القتال لوقف أزمة كورونا.وأوضح بومبيو أنه في الظروف العادية تستضيف العديد من السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم حفلات الإفطار للاحتفال بقيم السلام والصداقة التي يمثلها رمضان واحترامها، لكنها هذا العام ستنخرط في طرق إبداعية لتستمر في "إظهار إنسانيتنا المشتركة والتزامنا بتعزيز الحرية الدينية والإدماج في الداخل والخارج".