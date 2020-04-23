الجالس: قرار تقييد واردات الألومنيوم داعم للصناعة المحلية

قال المهندس ياسر الجالس، رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للألومنيوم، إن قرار الحكومة بشأن التحقيق في واردات منتجات الألمونيوم يدعم الصناعة المحلية.وأضاف الجالس في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن واردات منتجات الألمونيوم تسببت في خسائر الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن الصناعة المحلية في حاجة إلى المساندة الحقيقة والدعم الدائم لمواجهة ما تعرضت له من عدم قدرتها التنافسية وارتفاع تكاليف إنتاجها الناجمة عن عدم الدعم الكافي لها خلال السنوات الماضية، مطالبا بضرورة تقديم كافة التسهيلات للمصانع المصرية لتلبية احتياجات السوق والاستغناء النهائي عن الاستيراد.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.