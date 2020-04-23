«تكنولوجيا المعلومات» تكشف رغبة جهة «مجهولة» الاستثمار بإحدى شركاتها

كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية، عن رغبة إحدى الجهات، دون تسميتها، في الاستثمار بإحدى شركاتها التي تعمل في مجال الشبكات، من خلال الاستحواذ الكلي أو بشكل جزئي بنسبة أكبر من 50%.وأعلنت الغرفة، عددا من الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة، وعليها المشاركة في ملئ البيانات بحد أقصى الأحد 26 أبريل الجاري، والشروط وهي:1- يجب أن يكون الكيان القانوني لها شركة مساهمة.2- األا يقل حجم أعمالها سنويا عن 150 مليون جنيه مصري.3- أن تكون الشركة شريكًا معتمدًا لشركة "سيسكو" ولديها مهندسين معتمدين.