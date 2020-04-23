«كلمة فى كلمة» برنامج جديد أطلقته «القبطية الأرثوذكسية»

أطلقت القناة الرسمية القبطية الأرثوذكسية، برنامجا جديدا بالتزامن مع فترة الخماسين المقدسة بعنوان "كلمة في كلمة"، وشارك في حلقة اليوم القس موسى إبراهيم، والذي ناقش تأمل روحي بعنوان "قوة ومجد القيامة".وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، والتي تأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، ففيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.