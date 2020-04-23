دول الاتحاد الأوروبى تتفق على تنسيق تخفيف إجراءات كورونا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، مساء اليوم، عن اتفاق قادة دول الاتحاد الأوروبي على التنسيق بشأن التخفيف التدريجي للإجراءات والقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.وقالت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال اجتماع عبر الفيديو لقادة الاتحاد الأوروبي، إن قطاع السياحة الأكثر تضررا جراء أزمة كورونا، وفق قناة «سكاي نيوز».وأشارت فون دير لين، في كلمة لها خلال الاجتماع، إلى أن تراجع اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي سيتفاوت بين دولة وأخرى.وحذر قادة الاتحاد الأوروبي من تراجع اقتصادات الدول الأعضاء بسبب جائحة كورونا التي ضربت القارة العجوز.وتعتبر أوروبا من أكثر المناطق المتضررة بالوباء، حيث سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بخلاف أكثر من 100 ألف وفاة جراء الوباء.