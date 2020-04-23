«المصريين الأحرار» يواصل التوعية بأخطار كورونا فى أسيوط

واصل شباب المصريين الأحرار بأسيوط، عمل حملات التوعية من فيروس كورونا المستجد، وطاف أسواق القيصرية وميدان الميدوب بالمحافظة.وقال محمد أبوعين، أمين شباب المصريين الأحرار بأسيوط، إن تحركات الشباب المكثفة جاءت بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب للتوعية وتوزيع كمامات والتعقيم للمواطنين في الأماكن العامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأوضح أبوعين، أن منطقة القيصرية وميدان الميدوب هي أكثر انتشار لتجمعات المواطنين، مطالبا المحافظ بغلق هذه الأماكن الأكثر تكدسا وزحاما مما يشكل خطورة على سلامة المواطنين.وأضاف، أن جموع المواطنين عليهم التكاتف مع الدولة وتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصحيحة لمنع انتشار فيروس كورونا وتوعية المواطنين بخطورة الموقف.وأشار إلي أن شباب الحزب يواصل الحملة للتوعية بهدف الحد من انتشار الفيروس.