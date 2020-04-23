اليمن: غدًا الجمعة أول أيام شهر رمضان
الخميس 23/أبريل/2020 - 08:08 م
أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وقالت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "ثبتت رؤية هلال شهر رمضان من قبل لجنة رؤية الأهلة في المناطق الساحلية بمحافظتي الحديدة وعدن، مساء اليوم الخميس، وبذلك يكون يوم غد الجمعة هو غرة أيام شهر رمضان المبارك".
وقالت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "ثبتت رؤية هلال شهر رمضان من قبل لجنة رؤية الأهلة في المناطق الساحلية بمحافظتي الحديدة وعدن، مساء اليوم الخميس، وبذلك يكون يوم غد الجمعة هو غرة أيام شهر رمضان المبارك".