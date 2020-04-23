اليمن: غدًا الجمعة أول أيام شهر رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.وقالت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "ثبتت رؤية هلال شهر رمضان من قبل لجنة رؤية الأهلة في المناطق الساحلية بمحافظتي الحديدة وعدن، مساء اليوم الخميس، وبذلك يكون يوم غد الجمعة هو غرة أيام شهر رمضان المبارك".