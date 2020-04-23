ماكرون: لا مستقبل لأوروبا دون خطة لمواجهة كورونا

إيمانويل ماكرون، مساء الخميس، أنه لا مستقبل لأوروبا إذا لم تتوصل إلى خطة إنقاذ لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وقال الرئيس الفرنسي، في كلمة له خلال اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي، إن هناك جوًا من الخلافات يسود بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة فيروس كورونا، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".وكشف الرئيس الفرنسي عن أن دول الاتحاد الأوروبي تتعامل مع أزمة فيروس كورونا بشكل مختلف عن بعضها، ويجب تصحيح هذا الخلل، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق آلية أوروبية للاستقرار في مواجهة كورونا من أول يونيو المقبل.وأضاف ماكرون: "نحن بحاجة إلى استجابة أوروبية قوية لأزمة كورونا في أقرب وقت ممكن".يذكر أن السلطات الفرنسية أعلنت في وقت سابق عن تسجيل 516 وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 21856، بخلاف أكثر من 100 ألف مصاب.