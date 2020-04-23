الكويت تهنئ السعودية بمناسبة شهر رمضان الكريم

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا اليوم الخميس، من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن خادم الحرمين الشريفين بادل أمير الكويت التهنئة بهذه المناسبة الكريمة، سائلًا الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع باليمن والخير والبركات.