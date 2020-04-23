بشعار «على الأصل دور».. تفاصيل برامج قناة «سفرة» فى رمضان

استجابة للإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة بضرورة البقاء في المنزل وتقليل التجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تقدم قناة "سفرة" موسما رمضانيا يتماشى مع الأجواء العامة التي تمر بها الدولة الآن.على مدار 30 يوما تقدم القناة أشهى الوصفات والأطعمة، ولكن في إطار يدعم الإجراءات الوقائية المتبعة وضرورة التباعد الاجتماعي الآن، حيث تكون كل الوصفات المقدمة كافية لأربعة أفراد فقط، نظرا لعدم وجود عزائم وتجمعات في هذا الموسم، فضلا عن تقديم بدائل للأكلات التي تأتي جاهزة، لا سيما الحلويات.وفيما يلي تفاصيل برامج القناة خلال شهر رمضان:- الشيف (الشيف الشربيني) يعرض 11 صباحا.-على قد الإيد (نجلاء الشرشابي) يعرض 4 عصرا.- أميرة في المطبخ (أميرة شنب) يعرض 1 ظهرا.- زعفران وفانيلا (غادة التلي) يعرض 2 ظهرا.- بالصحة والراحة (زينب مصطفى) يعرض 3 عصرا.- زي السكر (نرمين هنو) يعرض 12:30 ظهرا.- اتفضلوا عندنا (غادة جميل) يعرض 10 صباحا.- طبخة ونص (عماد الخشت) يعرض 7:30 مساء.- عمايل إيديا (نورا السادات) يعرض 7:45 مساء.- ساندوتش وحاجة ساقعة (شريف الحطيبي) يعرض7 مساء.- من كل حتة في مصر (هشام السيد) يعرض 7:15 مساء.