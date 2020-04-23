الرئيس السيسي مهنئا المصريين: رمضان يحل علينا وسط حالة فريدة من التكاتف
الخميس 23/أبريل/2020 - 06:55 م
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك.
وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "مع حلول شهر رمضان المبارك ... أتقدم بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم أعاده الله علينا و على الشعوب العربية و الإسلامية بالخير و اليمن و البركات .
يأتي شهر رمضان المبارك هذا العام فى ظل حالة فريدة من التكاتف والتلاحم نعيشها جميعاً ونتضرع فيها إلي الله سبحانه و تعالي أن يحفظ بلدنا وشعبها العظيم ويمنحنا القدرة على مواجهة المخاطر و التحديات .
حفظ الله مصر و المصريين و سائر شعوب الأرض".
وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "مع حلول شهر رمضان المبارك ... أتقدم بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم أعاده الله علينا و على الشعوب العربية و الإسلامية بالخير و اليمن و البركات .
يأتي شهر رمضان المبارك هذا العام فى ظل حالة فريدة من التكاتف والتلاحم نعيشها جميعاً ونتضرع فيها إلي الله سبحانه و تعالي أن يحفظ بلدنا وشعبها العظيم ويمنحنا القدرة على مواجهة المخاطر و التحديات .
حفظ الله مصر و المصريين و سائر شعوب الأرض".