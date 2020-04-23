فرنسا تسجل 516 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 516 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 21856، حسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".وأعلن المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالومون، أمس، عن تسجيل 544 وفاة جديدة بفيروس كورونا لتتجاوز حصيلة الوفيات بالوباء في البلاد 21340 حالة، وسط تراجع في عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة.