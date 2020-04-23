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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمن والتعاون الأوروبى يناقش تطورات الوضع فى شرق أوكرانيا

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:05 م
جريدة الدستور
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عقد المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم الخميس، ولأول مرة فى تاريخ المنظمة اجتماعا على الإنترنت، امتثالا للتدابير والقيود التي أدخلتها المنظمة والدول المضيفة وهي النمسا لاتخاذ التدابير اللازمة في ضوء جائحة كورونا.

وشاركت فى الاجتماع وفود 57 دولة عضو فى المنظمة و11 دولة من شركاء التعاون.

ونقل بيان للمنظمة الأوروبية، اليوم الخميس، من فيينا عن السفير إيجلي حساني، رئيس المجلس الدائم للمنظمة، قوله "إنه على الرغم من هذه الأوقات الاستثنائية فإننا نواصل بذل قصارى جهدنا لمواصلة عملنا"، مشيرا إلى أن دور المجلس الدائم ضروري للحفاظ على الحوار السياسي بين الدول الأعضاء فى المنظمة.

وأضاف البيان أنه في خضم جائحة كورونا والتى تسببت في وضع متغير بشكل كبير بالنسبة لنا جميعًا، تواصل بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي إلى أوكرانيا التركيز على تنفيذ التفويض مع ضمان الحد من المخاطر للسكان المحليين وحماية أعضاء البعثة.

وأوضح البيان أن البعثة قامت باستمرار تنفيذ الأنشطة الأساسية بما في ذلك المراقبة والإبلاغ عن الوضع الأمني في شرق أوكرانيا، مشيرا الى أن التنفيذ الكامل والشامل لوقف إطلاق النار لم يتحقق بعد مع استمرار المدنيين في دفع الثمن.

وقال البيان إن استمرار القتال حول البنية التحتية المدنية يبعث على القلق بشكل أكبر في ضوء تفشي فيروس كورونا، حيث يعد توفير المياه والكهرباء دون انقطاع أمرًا حيويًا لحماية صحة المدنيين.

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