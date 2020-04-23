تعقيم صوامع القمح بكفر الشيخ لمواجهة كورونا (صور)

قال الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه جرى تطهير شونة وصومعة "القومسيون" لتجميع الغلال بمركز مطوبس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.وكان عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أعلن أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالي في 15 أبريل 2020 وحتى صباح اليوم الخميس، هو 12384 طنا و785 كجم.وأضاف الهابط، أن الاستلام يتم من خلال الصوامع بدائرة المحافظة وأن هناك 22 منفذا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ، لافتا إلى أن هناك متابعة من اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.