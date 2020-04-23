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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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عالم
115 وفاة جديدة و3116 إصابة بـ«كورونا» في تركيا
الخميس 23/أبريل/2020 - 07:03 م
كورونا
هبه محمد
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أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الخميس، تسجيل 115 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3116 إصابة، بحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز"، منذ قليل.
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