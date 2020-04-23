ماكينات جديدة لدعم تصنيع الماسكات الطبية بفنون تطبيقية حلوان

في إطار خطة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، للمشاركة المجتمعية خلال الفترة الراهنة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، تستلمت كلية الفنون التطبيقية برئاسة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية ٢ ماكينة خياطة مهداة من شركة «كولكس»، لتركيبهم استكمالا لتطوير البنية التحتية لورشة قسم الملابس الجاهزة بالكلية لاستكمال تجهيز وتنفيذ الماسكات الطبية والمستلزمات الطبية والملابس الوقائية التي يتم تصنيعها بمقر الورشة تحت إشراف الدكتور عبدالرحيم رمضان رئيس قسم الملابس الجاهزة والأستاذ الدكتور محمد البدري الأستاذ بالقسم.وتدعم هذه الماكينات الجديدة جامعة حلوان فى تنفيذ مبادرة تصنيع الملابس الوقائية للأطقم الطبية وللعاملين بمستشفيات العزل لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمستشفيات الجامعية (مستشفى ١٥ مايو، مستشفى بدر) حيث تشارك جامعة حلوان بدورها المجتمعى والوطنى، وتبذل قصارى جهدها لخدمة الوطن لسد احتياجات المجتمع الخارجي من المستلزمات الطبية بكميات كبيرة، تحقق للفرق الطبية احتياجاتها بشكل أساسي، للحفاظ على صحة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من كليات الطب والتمريض والأطقم الطبية بالمستشفيات.