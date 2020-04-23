شيخ الأزهر يهنئ عاهل البحرين بحلول شهر رمضان

تلقى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، برقية تهنئة من فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن شيخ الأزهر عبر للعاهل البحريني عن بالغ تقديره للجهود التي تبذلها مملكة البحرين من أجل مواجهة جائحة "كورونا"، والتخفيف من معاناة المتضررين بسببها، سائلا الله العلي القدير أن يرفع عن الإنسانية كلها هذا الوباء الذي أضر بمصالح البلاد والعباد.