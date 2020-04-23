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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«البرلماني العربي» يدعو المجتمع الدولي لإدانة سياسة الاستيطان الإسرائيلية

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:58 م
الاستيطان الإسرائيلية
الاستيطان الإسرائيلية
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أدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، مواصلة سياسة الاستيطان التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار بيان صادر عن الاتحاد البرلماني العربي نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الخميس، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ماضية بتحديها الصارخ للمجتمع الدولي وقراراته، عبر إمعانها في ارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني ومن جرائم بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والتعدي على المسجد الأقصى واقتحامه وتدنيسه، وإحراق المساجد في الضفة الغربية، ومصادرة الأراضي، وتعذيب الأسرى وحرمانهم من أدنى وأبسط حقوقهم، وطرد الفلسطينيين من بيوتهم وسلب ممتلكاتهم وتهجيرهم عمدًا وقسرًا.

ودعا البيان قادة العالم وبرلماناته أجمع والاتحادات والجمعيات البرلمانية الدولية والإقليمية، لإدانة ورفض القرار الإسرائيلي الذي يقضي بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، ومصادرة أراض تابعة للأوقاف الإسلامية بالحرم الإبراهيمي في الخليل بغرض تهويدها، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها ابتداء من شهر يوليو القادم.

وندد بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخرا حول أحقية سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ قرار بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية، مشددًا على أن أي قرار استفزازي غير محسوب النتائج سيدفع المنطقة إلى مزيد من الفوضى.

وأكد الطراونة على ضرورة ممارسة الضغوط الكافية على "الكنيست" الإسرائيلي لإيقاف شرعنته لتلك السياسات، فضلًا عن اتخاذ ما يلزم لفرض آليات الإلزام الدولية ووضعها موضع التطبيق العملي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بانصياع دولة الاحتلال للمواثيق والقرارات الدولية.

وناشد الطراونة الشعب الفلسطيني الشقيق بكل فصائله وأحزابه السياسية العمل فورًا على إنهاء حالة الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية ورص الصفوف، وتنفيذ كافة القرارات الخاصة بإنهاء الالتزامات الفلسطينية السياسية والأمنية والاقتصادية تجاه الاحتلال.

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