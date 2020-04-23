رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يساهم بـ21 مليار يورو لمواجهة كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:55 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه يعمل على الإسراع بزيادة دعم دول عملياته في مواجهة جائحة فيروس "كورونا"، معلنا توجيه نشاطه بالكامل لمساعدة 38 اقتصادا ناشئا يستثمر به لمواجهة التأثير الاقتصادي للأزمة.

واتفق المساهمون بالبنك، بحسب بيان أصدره اليوم الخميس، على اتخاذ سلسلة شاملة من الاستجابات والإجراءات الوقائية التي من شأنها تعزيز حزمة التضامن، التي أعلن إطلاقها لأول مرة في 13 مارس الماضي، إذ يستعد البنك الآن لتقديم مساعدة بقيمة 21 مليار يورو على مدار عامي (20212020).

ووصف سوما تشاكرابارتي رئيس البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فيروس "كورونا" المستجد "كوڤيد-19" بأنه تحد غير مسبوق للعالم ولدول عمليات البنك.

ومن بين ركائز الحزمة التضامنية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "إطار العمل المرن"، والذي يقدم تمويلا لمواجهة الحاجة للسيولة المالية خلال المدى القصير، وكجزء من رفع مستوى الاستجابة، سيرتفع التمويل المتاح ضمن هذه الآلية إلى 4 مليارات يورو، بدلا من مليار يورو لحين إجراء تقييم آخر للاحتياجات قبل نهاية هذا العام.

وتستهدف القنوات الطارئة للبنك جميع قطاعات الاقتصاد، لكنها ستركز على تلك المتأثرة بشدة من الازمة؛ لتشمل المؤسسات المالية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركات السياحة والنقل والأعمال الزراعية، والإمدادات الطبية.

وتعاني الاقتصادات في مناطق عمليات البنك، والتي تمتد وسط وشرق أوروبا، ووسط آسيا وشمال إفريقيا من تأثير الإجراءات المتخذة لاحتواء انتشار الوباء، فضلا عن صدمات أخرى خارجية تتراوح بين الهبوط الحاد في أسعار السلع، واضطراب سلاسل القيمة، وانهيار عائدات السياحة والتحويلات من الخارج.

موضوعات متعلقة

المفتى: صلاة التراويح تؤدى فى البيت ولا يجوز إقامة جماعات بأفنية المنازل

الإبراشى: الحكومة تدرس بدء ساعات الحظر من العاشرة مساء

«الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس أول أيام رمضان

عمان: الجمعة متمم لشعبان.. ورمضان السبت

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

نص بيان رئيس الوزراء بشأن مستجدات التعامل مع أزمة كورونا

رئيس الوزراء يعلن رسميًا مواعيد حظر التجوال في رمضان

رئيس الوزراء: عودة الحياة تدريجيًا بعد عيد الفطر

«تخفيف الحظر».. أهم قرارات رئيس الوزراء اليوم

إنفوجراف

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

image description

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (انفوجراف)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

«حلو بس» برنامج أطفال جديد على Dmc في رمضان

الصحة

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

اليابان يروج لعقار علاج كورونا رغم تحذير الخبراء الأطباء

دواء جديد يقمع نمو الورم لمرضى سرطان الجلد

ارتفاع انبعاثات ثاني أُكسيد الكربون يضر بقدرة الإنسان على التفكير

منوعات

دعاء استقبال شهر رمضان 2020 - 1441

مدن يابانية تقدم الأقنعة كمكافأة للمتبرعين بالضرائب

أجمل صور رمضان 2020 - 1441

تحميل إمساكية رمضان 2020.. موعد الإمساك والإفطار في مصر (صور)

مقالات الرأي
مدحت بشاى
" رمضان " وروعة الحالة النقشبندبة
جمال طه
القيادة العسكرية التركية فى ليبيا تجتاح الساحل الغربى
جلال حمام
هل يتساوى التِبرُ مع التُراب؟
خالد عكاشة
ماذا يجرى للضباط الأتراك فى ليبيا؟
المزيد

الثقافة

«كتبنا» تحتفل بـ5 سنوات على تأسيسها بـ1750 كتاب ورقي وإلكتروني

وزير الثقافة الفرنسي ينعى المغني كريستوف بعد وفاته بكورونا

ورشة كتابة إبداعية مع يوسف رخا.. أول مايو

ورشة قصة قصيرة أونلاين بمكتبة «كتبنا» الثلاثاء