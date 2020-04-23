«كنا بنضحك».. أنغام تطرح تتر «جمع سالم» (فيديو)

طرحت المطربة أنغام أحدث أغنياتها بعنوان "كنا بنضحك" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي تتر المسلسل الدرامي "جمع سالم" الذي تخوض بطولته الفنانة زينة والمقرر عرضه ضمن المارثون الرمضاني.أغنية "كنا بنضحك" تعاونت فيها أنغام مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن إيهاب عبد الواحد، والموزع الموسيقي أمير هداية، ومهندس الصوت خالد سند.مسلسل "جمع سالم"، من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويشارك في بطولته دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي، أحمد سلطان، وتدور الأحداث في سياق درامي اجتماعي حول فكرة "التبني" والعلاقات الأسرية.