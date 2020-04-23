سفارة أمريكا بنيقوسيا: واشنطن تحث تركيا على وقف الحفر قبالة قبرص

أعرب المتحدث باسم السفارة الأمريكية عن قلق واشنطن بشأن خطط تركيا للتنقيب في المياه قبالة قبرص، وحثت السلطات التركية على وقف العمليات في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.وقال المتحدث -في تصريحات لوكالة الأنباء القبرصية اليوم - إن الولايات المتحدة الأمريكية تطالب جميع الأطراف بتجنب الخطوات التي تثير التوترات في المنطقة، وذلك في تعقيبه على وجود سفينة الحفر التركية "يافوز" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص والمحاولة المعلنة لعمليات تنقيب أخرى في رقع تم إعطاء تراخيص التنقيب فيها من قبل الحكومة القبرصية لشركات أوروبية.وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة على علم بتقارير تفيد بأن السفينة التركية يافوز وصلت في 20 أبريل إلى منطقة تعتبرها قبرص ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، وحثت السلطات التركية على وقف هذه العمليات وتواصل مطالبتها الأطراف في تجنب الخطوات التي تزيد من التوترات في المنطقة.وأضاف أن الولايات المتحدة قلقة للغاية من التقارير الأخيرة عن خطط تركيا للتنقيب في المياه قبالة قبرص، وأن هذه الخطوة الاستفزازية تثير التوترات في المنطقة، وأن تنمية الموارد في شرق البحر المتوسط ​​يجب أن تعزز التعاون وتوفر الأساس لأمن الطاقة الدائم والازدهار الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.